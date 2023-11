VIDEO: el sorpresivo mensaje de Robbie Williams sobre Milei

En pleno show en Australia, el ex Take That tuvo un momento de charla con su público a fin de promocionar un documental biográfico sobre su vida de Netflix. Así, en medio de sus palabras sentado desde su banqueta sobre el escenario, Robbie Williams divisó a una fanática argentina, gracias a la bandera celeste y blanca que agitaba a fin de llamar su atención.

Robbie Williams saludo a Milei.jpg

Al verla, el cantante británico no dudó en afirmar: "Amo a su nuevo presidente", ante el murmullo del estadio. Y preguntó al público "¿Vieron el nuevo presidente de Argentina?".