Una modelo subió fotos íntimas de Icardi y estalló la polémica

De esta manera, luego de un rato y pasado el horario de protección al menor Natasha cumplió su amenaza y mostró las imágenes íntimas de Mauro Icardi, que de inmediato pude reconocérselo por los tatuajes que tiene en sus abdominales. "Zorro y zorra, tal para cual. Besito bay. Retráctense porque no paro", escribió sobre las imágenes claramente enojada tras la desmentida de Icardi.

Por qué Natasha Rey bajó de sus redes el video íntimo de Mauro Icardi

En tanto, al cabo de unos minutos Natasha Rey advirtió a sus seguidores que debió bajar el video en cuestión para que no le bajen la cuenta, dado que había recibido una advertencia de Instagram. "Listo fue...", admitió luego de haber cumplido con su palabra y dejar expuesto a Icardi.

En tanto, explicó contundente: “Voy a tener que bajar el video porque me llevo como unas notificaciones y capaz que me bajan la cuenta. Pero, bueno, eso fue lo que sucedió En cualquier momento va a ser un vivo en TikTok y podemos seguir chismeando por ahí, capaz que más libremente que esto. Pero si algo amo y me encanta es la justicia”.

Y siguió: “Yo también soy mamá y fui pareja mucho tiempo y a mí me rompieron la pareja Y siempre me juré que jamás me metería con el marido de nadie. Yo nunca dos, siempre uno. Jamás le cag… la vida a un marido de nadie, a ninguna mujer. Y si me escribe casados les he dicho tipo, hasta consejos le he dado del tipo ‘se te ve con tu pareja, se te ve con tu familia, tenés un hijo, tenés una hija’”.

Por último, volvió a desafiar a Mauro Icardi quien la habría amenazado con iniciarle acciones legales. “No soy eso, no soy eso. No soy la santa de la devoción. Puedo tener el hombre que yo quiera y tengo todo para estar bien: tengo mi casa, tengo mis autos, mis propiedades… Y no tengo nada a mi nombre, así que si me vas a demandar porque vos decís que es mentira y querés seguir esto y lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Ahí te voy a tener que hacer un videíto en serio para que vos te quedes contento. Pero bueno, mi amor, bajá tus cosas, retractate. Vos y tu zorrita”, concluyó contundente.