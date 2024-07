Una famosa anunció su casamiento tras una larga relación con su novio

"Lo importante es cómo lo transitamos. Si me toca partir de ahora, no me arrepiento, no me quedé con ganas de nada", reflexionó. Sobre el cierre del programa, también confirmó que se va a casar con Federico Girardi y adelantó todos los detalles.

"Me propusieron matrimonio con una manta que decía: 'te querés casar conmigo. No me pude resistir a ese hombre. En septiembre vamos a hacer una fiesta de unión con Federico con familiares e íntimos amigos. Y en marzo se viene la legal acá”, deslizó.

Ante las felicitaciones de todos, se mostró enamorada y con muchas ganas de disfrutar todo lo que le depare la vida de aquí en más. Obviamente que Pamela, su gran amiga, será una de las grandes invitadas de honor.

“Cuando ponga fecha se van a enterar porque lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya estamos en una edad en la que todo es más aquí y ahora que pensar a largo plazo y en el futuro", aseveró , viviendo el amor de forma muy intensa.