Una exGran Hermano señalada por romper una de las parejas del ciclo

Lo cierto es que en medio del silencio en público, Luchi decidió enviarle un mensaje a las fanáticas que integran un grupo de difusión de WhatsApp el cual se titula Luciernagas.

“Chicas, ¡estoy bien! Las amo”, fue el escueto mensaje que escribió Lucía a sus fans en el medio del escándalo que la involucra como la tercera en discordia entre Flor y Nico.

Si bien no hizo mención al escándalo de infidelidad en sí, Lucía Maidana llevó tranquilidad a sus fans al contar que está bien.

Florencia Regidor y Nicolás Grosman se separaron por una infidelidad que involucra a otra ex Gran Hermano

La ex Gran Hermano, Florencia Regidor, confirmó este fin de semana que se separó de Nicolás Grosman, a quien conoció en el reality de Telefe, y lo acusó de serle infiel.

“Desde el día que firmamos contrato para entrar a Gran Hermano sabíamos que nuestras vidas iban a ser expuestas en todos los momentos y que lamentablemente cada cosa que pase iba a ser pública”, comenzó diciendo la modelo en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Con Nico desde el día que salió charlamos de lo que quería cada uno y siempre le di el lugar a que él decida lo que quería hacer conmigo”.

"Nuestra relación fue super real hasta el día que decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto pido por favor respeto para ambos en este momento que las cosas las vamos a hablar nosotros en privado”, cerró la ex participante de la casa más famosa del país.

Aunque la rubia no dio detalles sobre la tercera en discordia, su ex compañero Federico Manzana Farías habló en su cuenta de X y apuntó contra la ex Gran Hermano Lucía Maidana.

“Gente, es lamentable lo que tengo que contarles, pero Lucía se chapó a Nico en Uruguay antes que ella (Flor) llegue, allá pasó el acontecimiento. Lamentable de ambas partes”, reveló el tucumano.