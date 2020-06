"Tinelli puteame, poné 'Lanata es un hijo de puta' y listo. Pero hablar de las tortas, por favor"

El regreso de Jorge Lanata a la pantalla del Trece avivó una pelea con la figura del canal, Marcelo Tinelli.

Ya en Radio Mitre, Lanata había anticipado que hizo una mirada por la historia de Tinelli en su cuenta de Twitter y que tenía mucho material de él hablando bien del macrismo.

Lo dijo los días posteriores a la denuncia pública de Marcelo en la misma red social donde manifestó su enojo con los trolls y sostuvo que fue espiado durante la gestión de Mauricio Macri.

En su editorial, el periodista criticó al animador por sus mensajes sobre el supuesto espionaje ilegal que se llevó a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, sacó a relucir viejos mensajes en Twitter de Tinelli, en los que apoyaba al expresidente y a la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal​.

Enterado de lo que iba a pasar en la pantalla del canal para el que trabaja, Tinelli comenzó a promocionar a la competencia directa, Bake Off, y estuvo online durante toda la emisión del ciclo que conduce Paula Chaves.

Sobre todo esto, un día después de su regreso a la TV, habló Lanata. En diálogo con el ciclo radial Por si las Moscas (AM 1110), sentenció sobre Tinelli: "A Marcelo lo conozco hace mil años. Él era periodista deportivo y yo iba al programa de (Juan Alberto) Badía como invitado por mi trabajo en Página 12. Hace 33 años", destacó.

"Es difícil... he estado en la casa, él ha estado comiendo en mi casa, hemos hablando mil veces, muchas veces en José Ignacio (Uruguay), que es un lugar que se presta para eso. Lo he tratado mucho, pero nunca se lo llega a conocer a Marcelo. Es un tipo que yo tengo que decir que no lo conozco", reconoció.

Luego, continuó con picantes frases: "Siempre termina sorprendiéndome, y esto no lo digo para bien. Siempre termino preguntándome cómo es, qué quiere. No sé".

Y después le pegó otra vez por sus vaivenes políticos: "Realmente me pareció gracioso, después de todo lo que estuvo con Macri dice 'me espiaban, me mandaban la AFIP'. Por poco más dice 'me secuestraron'. Marcelo, no jodas!".

"No hace falta. Me parece que nadie se lo está pidiendo. Por eso mandé al aire sus tuits viejo. Incluido el chivo de la hija, que Juliana (Awada) se vestía con Ginebra. Me cagué de risa", siguió, haciendo mención a la marca de ropa de Micaela Tinelli.

Por último, habló de los tuits irónicos de Tinelli sobre Bake Off. "Está bien... es como tonto. Marcelo puteame, poné 'Lanata es un hijo de puta' y listo. Pero hablar de las tortas, por favor", cerró irónico Lanata.