Tamara Pettinato rompió el silencio: "La villana no soy yo"

“Que tengo contratos varios con el Estado, y saqué provecho y mucha plata por él. Éstas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada y quedarme a almorzar después de grabar una entrevista”, agregó.

Y siguió: “No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad. Que el compromiso es informar y decir la verdad para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te putee en las redes. Lo escuché de ellos. Lo escuché del presidente actual, Milei, diciéndome prostit… y que soy parte de una sociedad ilícita”.

En cuanto al trato de los medios sobre este tema, lanzó: “Personas que son responsables teniendo un micrófono y que tienen la responsabilidad de informar, dijeron estas cosas y muchísimas más. Esto son solo algunas que me crucé por ahí. No me escondí, no me escapé. No tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseas, que no deseo a nadie”.

“Es algo que yo no quise nunca. Es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí. Que lo tenía una sola persona. Dos, me enteré después. Y con un video de un almuerzo, corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia. Me pusieron a mí en tapas de diarios. Hablando de esa denuncia, ponían mi video que no tiene nada que ver una cosa con la otra”, remarcó sobre las polémicas imágenes de la que se hizo eco la prensa y las redes.

“Acá, lo serio y lo importante es esa denuncia, y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme. Corrieron el foco de lo importante. Me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé un almuerzo que me invitó e único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque todas las que nombré para empezar, son mentira”, añadió.

Y cerró, tajante: “No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación. Porque la gente escucha, y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia. Y no soy yo”.