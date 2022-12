Tamara Báez fusiló a Wanda Nara en sus redes sociales

lgante-wanda-narajpg.webp

Tamara fue durísima desde sus historias de Instagram con la rubia e incluso arrobó en su comentario a la China Suárez, recordándole el terrible escándalo Wandagate que involucró a la actriz con Mauro Icardi, marido de Wanda Nara.

"¿Te acordás cuando decía que arruinaste una familia?", dijo la ex de L-Gante hablándole a la China Suárez. Y siguió: "Jajaja, acá arruinó una familia de 8 años y una bebé de un año. Pero me hizo un favor también, así que gracias. Empresaria y todo lo que quieras para mi no es ejemplo de nada".

Luego, agregó más picante: "Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés cinco, andá a criar a los tuyos, reina".

"Y no es de dolida ni nada esto. Pero hay que sacar un par de caretas. Mujer grande haciendo payasadas", cerró certera, mostrando algún mensaje de apoyo que recibió tras su tremendo comentario.