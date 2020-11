Sofía Bonelli mató otra vez a Mariana Nannis

"Lo que te voy a decir te va a alterar, y no creo que lo puedas superar. Todas tus cirugías no se pueden enumerar, pero lamento que la nuez no te la puedas operar", escribió Mariana junto a una foto de Sofía en sus historias de esa red social.

Al ser consultada por Clarín, Mariana se limitó a decir: "No me consulten a mí. Chile 2013, nada más diré eso".

"Recibí un mensajito... 'Hola Ángel, ¿cómo andás?'. 'Viendo tus historias', le dije. 'Viste qué buenas que están', me dice. 'Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en 2013 se operó en Chile. Cambio de sexo. Se la cortó... eso se sabe en el ambiente'", leyó al aire de su programa el periodista.

Dicho esto, él agregó: "Todo esto que me cuenta Mariana Nannis alegremente yo no lo había escuchado nunca... hasta lo que yo tengo entendido Sofía Bonelli jamás hizo un cambio de sexo".

En diálogo con Clarín, la propia Bonelli aseguró: "Mentira, todo mentira. Está loca y tira cualquiera, dice boludeces... No me interesa Mariana Nannis ni me afecta lo que pueda llegar a decir. No entiendo la trascendencia que me da. Si me operé las lolas o no, si me operé la nariz o no. Soy como cualquier mina pero la tiene contra mí todo el tiempo. Estáatrás de lo que hago".

"Supongo que tendrá una vida demasiado aburrida para estar desde Miami publicando historias mías", agregó la novia de Claudio Paul en otro mensaje enviado a este diario. Además, ante la pregunta de si Mariana no soporta verla plena ella aseguró: "Obvio que no".

En tanto, en diálogo con Andrea Taboada, también enumeró cada una de las operaciones que se hizo y mandó al frente a la exmujer de su pareja.

"Ya no sabe con qué joderme. A mí no me mueve un pelo. Es lamentable. Yo me opero lo que quiero. Me operé las lolas y la nariz... Mariana se operó toda en Marbella y se la hicieron mal. No es mi culpa...", le dijo la morocha a Andrea.

Y agregó: "No entiendo por qué está tan obsesionada con las travestis".

"Le pregunto qué dice Claudio", explicó Taboada. "Le da asco porque está enferma, dice cualquier cosa y después lo repite en los medios", respondió Sofía según dijo la panelista.