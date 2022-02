Separación de Jorge Rial y Romina Pereiro: "El conductor dejó su casa"

Lo cierto es que desde hace meses circula por los pasillos de las redacciones el comentario del alejamiento entre el ex conductor de Intrusos y la nutricionista. Si bien la pareja ha intentado desmentirlo tibiamente, la realidad demuestra que desde hace meses casi no hay interacción entre ellos en las redes sociales y ya no se muestran juntos. Mientras que ella postea cuestiones relacionadas con su profesión y sus hijas, él lo hace sobre su nieto, su programa de radio o su pasión por River.