"Igual ellos están cada uno en su historia, no sean mal pensadas/os! Y él no tenía idea de esto! Just coincidencia!", cerró la cuenta sobre el posible encuentro de la novia de Rodrigo de Paul y su ex.

Además, Yatra fue a ver Casados con hijos al teatro Gran Rex y fueron Luisana Lopilato y su hermano, Darío, quienes compartieron la publicación.