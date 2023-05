Se filtró el acuerdo entre Cami Mayan y Mac Allister

La panelista precisó que el arreglo estaría encaminado, pero todavía quedan algunos puntos por resolver. “Creo que logró el departamento y el auto, pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”.

Además, la ‘angelita’ reveló cómo se encuentra Mayan en estos momentos. “La vi bien, ella no es que te habla o te contesta por privado. Creo que está bastante tranquila. No sé quién dijo que podrían volver, pero no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista. Y lo que sí noté es que lo cancelaron bastante en las redes, que eso no pasaba”, cerró.

Cómo fue el reencuentro de Cami Mayan y su perrita Kim

A comienzos de marzo, salió a la luz la triste noticia de que Cami Mayan había experimentado una dolorosa pérdida tras su separación de Alexis Mac Allister. No solo tuvo que afrontar el desgarrador final de una larga relación amorosa, sino que también tuvo que despedirse de su amada perra Kim. Sin embargo, ahora es un capítulo superado, ya que ha logrado recuperar la custodia de su fiel compañera.

La influencer mostró en la tarde del lunes cómo fue su reencuentro con el animal. “Miren a quién estamos yendo a buscar”, expuso en una historia de Instagram. Luego, eligió una tierna frase para describir el momento: “Llegó la reina”.

Hacía mucho tiempo que Cami esperaba volver a ver a su perrita. La última vez que la había visto fue en enero. Así había quedado expuesto en sus redes sociales, donde publicó un video en el que se la vio haciéndole mimos y le decía cuánto la extrañaba.

Curiosamente en el mismo momento en que Mayan se mostraba feliz por recuperar a su amada “hijita” de cuatro patas, se viralizaban imágenes en las que se podía ver al jugador de la Scaloneta y a Cova disfrutando la fiesta de casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.