Se conoció un encuentro hot de Wanda que impactaría en su presente

La historia se remonta a 2021, en medio del estallido del WandaGate, uno de los momentos más explosivos en la vida de la empresaria. Según relató Yanina, en aquel entonces Wanda mantenía conversaciones privadas con el actor, situación que salió a la luz cuando Icardi descubrió fotos íntimas de él en el celular de su esposa. Aunque no habrían llegado a concretar un encuentro en ese momento, el escándalo fue inmediato.

“Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”, recordó la conductora, confirmando así lo que durante años fue solo un trascendido.

No obstante, la historia no terminó ahí. Lo que no sucedió en aquel entonces, habría ocurrido tiempo después, cuando Wanda ya estaba separada de Icardi. Según deslizó Yanina, tras su ruptura con L-Gante, la empresaria finalmente habría concretado ese acercamiento pendiente: “Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro.

Por su parte, Majo Martino reforzó la versión con contundencia: “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

En ese contexto, Yanina Latorre fue más allá y sugirió que la elección de Bernasconi como coprotagonista de la serie no sería casual. “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, afirmó.

Ahora, con este nuevo escenario sobre la mesa, la gran incógnita es cómo impactará esta situación en su presente sentimental. ¿Qué pensará Martín Migueles al ver a su pareja compartir proyecto con alguien con quien, según dicen, tuvo algo más que buena onda?