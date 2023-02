Santiago Maratea y un nuevo cruce en Twitter: trató de "viejito maní" a Jorge Rial

Lejos de querer evitar el conflicto, Maratea citó el tuit de Rial y lanzó: "Querés que lo haga con vos tmb viejo maní?".

"Agredís y después lloras en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo", respondió el conductor de Argenzuela (C5N, lunes a viernes a las 15).

Y Maratea cerró el ida y vuelta con dos contundentes mensajes. "Veo que les gusto la idea de compostar a Rial pero no lo voy a hacer, me da paja seguir discutiendo con señores poderosos. Por otro lado no hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaro muchas veces que él no es estéril, y nunca bardearia con eso xq ni me parece mal", publicó el influencer.

"Viejito maní quiere decir otra cosa, algunos lo habrán entendido pero bueno lo importante es que no voy a compostar a Rial y ojalá nunca más composte a nadie", finalizó Maratea, que luego compartió una serie de mensajes que le escribieron sus seguidores, manifestándole su apoyo en este nuevo cruce.