Salieron al aire picantes audios entre Verónica y Cristian Castro

Luego, Cordero remarcó unas palabras de la artista: "'Después de la gasolinera se perdió, eso fue hace 40 minutos'. O sea, una mujer que no puede estar ni cuarenta minutos sin saber en tiempo real dónde está su hijo".

Cristian, en tanto, explicó en un audio sobre la relación con su madre: “No sé por qué está tan nerviosa. Yo ya me comuniqué varias veces con ella. Yo ya le di mi posición (ubicación). Si tanto le preocupa mi estado, debería tomarse un avión y venir a verme. Hace cuatro años que no la veo. Tengo 50 años, me fui de mi casa a los 17. ¿Justo a los 50 se viene a preocupar? Si tanto problema tiene, que visite a su hijo".