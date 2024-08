Roberto Piazza defendió a Beatriz Salomón tras el pedido de ADN

El diseñador se refirió al pedido de Guillermo ante la justicia de exhumar el cuerpo de Beatriz y dijo que "es feo, porque para que saquen de la tumba a Beatriz, que hagan un ADN es una cosa como como cuasi tenebrosa". Y agregó: "Además, me pregunto por qué. No voy a hablar con nadie de la familia sobre esto, porque para mí la turca no se lo merece".

Roberto afirmó que al igual que todos en el ambiente conocía a Guillermo: "Lo conocí hace mucho, también a toda la familia. Lo conozco de los cumpleaños y demás". Y añadió: "Yo no soy amigo de ellos, soy conocido, pero bueno ellos sabrán por qué lo hacen".

Según el diseñador de alta costura, el vínculo que mantenían con la actriz era muy cercana a tal punto de contarse todo. "Hay miles de cosas que la turca me contó que yo jamás voy a decir. Pero esto específicamente, te puedo jurar por mi madre, que yo no estaba enterado".

También aseguró que "la turca siempre habló de 'mi hermano Guillermo'. Él en una época cantaba y lo apoyó lo trató de ayudar. ¿Qué interés puede haber atrás de todo esto?, la turca dejó el piso donde viven las niñas y después no tenía más nada".

Piazza se mostró molesto por el accionar de la familia Salomón y los dichos de Guillermo: "No se porque no la dejan en paz, en su tumba tranquila". Concluyó diciendo: "Yo no soy de la familia, no tengo por qué meterme, pero como amigo cercanísimo puedo decir que me duele".