Quién es Sol Scheckler, acompañante de Salvio al momento de incidente violento

Aún no se conocen detalles de la relación que une al futbolista con la joven que estaba en el asiento del acompañante. Ella, fanática de Boca, solía subir en sus redes sociales fotos en la Bombonera, siguiendo al equipo de sus amores. Sol Scheckler en Instagram tiene 13 mil seguidores - con este apellido ficticio que usa en honor a un skater del cual es fanática-, tiene 25 años, estudió licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Argentina y es directora de una agencia digital en Florida, Miami, desde el 2018.

“La argentina yankee” se definió en su blog personal donde contó que a sus 7 años dejó la Argentina: “Fue a los 6 meses del nacimiento de mi hermana menor, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, donde la vida de mi familia cambió abruptamente. Y no, no fue por el corralito. Se podría decir que tuvimos la ‘suerte’ de habernos ido a Estados Unidos exactamente un mes antes de que eso sucediera. Ya que mi papá, diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años”.

salvio posteo.webp

“Miami, Florida fue el destino elegido y donde sin saberlo, para nosotros dejó de ser ‘el destino elegido por los argentinos para vacacionar’ y se convirtió en nuestro segundo hogar. Viví los últimos años de mi niñez y, los primeros y más importantes de mi adolescencia”, siguió.

Luego de pasar por cuatro colegios y sufrir bullying, su familia decidió en el 2009 regresar a la Argentina: “Lo sentí como una traición, como que querían que dejara mi vida allá y venga acá con estos extraños que no tenían celulares de última generación y además de hablar mal ingles, era británico. A los 7 días de haber vuelto ya me sentía la adolescente más feliz del mundo”.

“Amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuanto quiero Estados Unidos. Me gusta resaltar sus virtudes, su amor por la patria, sus buenos modales y la buena forma que tienen de desempeñarse en todo lo que hacen. No por eso dejo de decir que Argentina sigue siendo el mejor país del mundo”, había resumido en el posteo que escribió hace cinco años.

Tras el incidente ocurrido en la madrugada del jueves en Puerto Madero -en la esquina de Azucena Villaflor y Juana Manso- Salvio es buscado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “La mujer (Aravena) manifestó que en momentos que se dirigía a hablar con su pareja (encuentra al mismo en su auto acompañado por otra mujer, ante lo cual la víctima se ubica delante del automóvil solicitándole hablar. En ese momento el imputado avanzó, siendo impactada. El jugador se dio a la fuga”, reportó la Policía. Según pudo saber Infobae, la pareja se encontraba separada. Se habían pedido “un tiempo” hace una semana tras diez años de casados. Fruto de este amor tuvieron dos hijos.