Qué precio tiene la foto y experiencia VIP con Chayanne en Argentina

Tomá nota del dinero necesario para poder sacarte una foto con Chayanne en sus presentaciones en Argentina.

El furor por Chayanne al fin se hizo notar en Argentina. El cantante puertorriqueño anunció solamente dos fechas para el país y fueron necesarias pocas horas para que todo se agotara por completo y así se sumaran varias fechas más. Con seis recitales sold out en Buenos Aires y Córdoba, se dieron a conocer los valores de las fotos con el cantante y son, nada más y nada menos que, un lujo.

Las fechas elegidas para las presentaciones de Chayanne en Buenos Aires son 24 y 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo; además, en la provincia de Córdoba también agotó localidades para el 27 de febrero. En la capital del país, su show tendrá sede en el Movistar Arena y en la tierra del cuarteto se presentará en el estadio de instituto.

Los valores de las entradas no pasaron desapercibidos para todas aquellas fanáticas que quisieron quedarse con su ticket de entrada. Aproximadamente, los precios partieron de los $89.00 hasta los $205.000 dependiendo el sector elegido y considerando que debe sumarse el cargo por servicio a cada entrada que suele ser el 15% del valor total.

El precio de la foto con Chayanne

Además de ver el recital completo, desde CMNEventos anunciaron que las fans de Chayanne podrán conocerlo, sacarse una foto y charlar con él por unos minutos. Esto se les permite a aquellas personas que compren su ticket M&G; en lo que refiere a esta entrada, consta de una experiencia VIP que no incluye la entrada al show: un meet & greet y foto profesional por persona, una credencial VIP conmemorativa del tour, un obsequio exclusivo autografiado por Chayanne y un punto de registro designado del evento VIP.

Por el momento, las experiencias VIP están disponibles para el total de las fechas, aunque ya se agotaron las de la primera jornada de concierto, es decir para el 24 de febrero. El precio es más que sorprendente ya que se trata de 750 dólares, aproximadamente $950.000.

