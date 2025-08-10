El furor por Chayanne al fin se hizo notar en Argentina. El cantante puertorriqueño anunció solamente dos fechas para el país y fueron necesarias pocas horas para que todo se agotara por completo y así se sumaran varias fechas más. Con seis recitales sold out en Buenos Aires y Córdoba, se dieron a conocer los valores de las fotos con el cantante y son, nada más y nada menos que, un lujo.
Qué precio tiene la foto y experiencia VIP con Chayanne en Argentina
Tomá nota del dinero necesario para poder sacarte una foto con Chayanne en sus presentaciones en Argentina.