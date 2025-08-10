Qué precio tiene la foto y experiencia VIP con Chayanne en Argentina

Las fechas elegidas para las presentaciones de Chayanne en Buenos Aires son 24 y 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo; además, en la provincia de Córdoba también agotó localidades para el 27 de febrero. En la capital del país, su show tendrá sede en el Movistar Arena y en la tierra del cuarteto se presentará en el estadio de instituto.

Los valores de las entradas no pasaron desapercibidos para todas aquellas fanáticas que quisieron quedarse con su ticket de entrada. Aproximadamente, los precios partieron de los $89.00 hasta los $205.000 dependiendo el sector elegido y considerando que debe sumarse el cargo por servicio a cada entrada que suele ser el 15% del valor total.