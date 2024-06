Qué pasó en la gala de eliminación de Gran Hermano

Desde que Furia le declaró la guerra al Chino, los participantes no pararon de pelearse y su versus de esta nominación fue la más esperada después de la de Virginia Demo y la tatuada.

Antes de la eliminación, Furia tuvo su minuto en el confesionario y disparó contra Martín: "No voy a ser Bro jamás. Lo siento mucho para todos los que pensaban que me iba a poner en ese grupito. Hoy es la primera vez que lucho contra uno de ellos. Sé que me lo han dicho bastante. Así que por favor: Martín al 9009".