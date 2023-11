Qué dijo Dady Brieva tras el triunfo de Milei

Y remarcó: "Me gustaría que todos lo vean así. Porque después recuerdo en el 83' que mucha gente me decía que no sabían lo que hacían. Entonces no quiero después que vengan a decirme eso. Una cosa es ser ingenuo, otra ignorante y otra perverso".

El ex Midachi contó que había repetido las mismas cábalas que tuvo para las elecciones de octubre: "Yo pedí esta nota, porque es la cábala. Me hice una carne al horno con papas e iré a visitar algunos compañeros".

"Estoy invitado al búnker (de Sergio Massa), pero no sé cómo me voy a sentir. Porque si me quiebro mucho me voy a caracolear y venir con la gorda acá", decía Dady Brieva en la previa al resultado final del balotaje que no fue el que esperaba.