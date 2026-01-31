Preocupante frase de Christian Petersen sobre su familia

De hecho fue enfático al expresar que es “un oximorón”, es decir, una situación imposible de hacerse realidad el hecho de trabajar menos pero a su vez sustentar los gastos.

Qué le pasó a Christian Petersen tras salir del hospital

Christian Petersen atravesó uno de los momentos más delicados de su vida a raíz de una falla multiorgánica que lo dejó al borde de la muerte. Tras una larga internación, logró salir adelante y, ya en proceso de recuperación, comenzó a retomar de a poco su rutina, con una perspectiva completamente distinta sobre la vida. En diálogo con La Nación, el chef compartió una experiencia tan sorpresiva como incómoda que vivió el mismo día en que recibió el alta médica.

“Ser conocido tiene un montón de cosas a favor, pero hay un momento en que necesitás un poco de privacidad, de silencio. Y es muy difícil ese oximorón de ‘vivo de esto pero a veces me hace mal’”, reflexionó con crudeza durante la entrevista.

En ese contexto, el cocinero relató una situación que lo descolocó apenas salió del hospital, aún con dificultades físicas evidentes. “Cuando salía del hospital yo casi no podía caminar. Salí a las 11 de la noche y viene una señora y me dice: ‘¿Me puedo sacar una selfie? ¡Estás vivo!’. ‘Nos sacamos una selfie, pero yo no puedo ni caminar’, le dije”, recordó, dejando en evidencia el contraste entre su estado de salud y la exposición pública.

Respecto a lo que le ocurrió a nivel médico, Petersen explicó que su cuadro fue el resultado de varios factores acumulados. “Me dicen que se juntaron varias causas. Estaba intoxicado en Brasil, dicen que puede haber sido dengue o zika; tenía un virus en el corazón, o sea que ya tenía el corazón un poco inflamado; veinte días antes me había hecho una radiografía y (mostraba que) estaba saliendo de una neumonía”, detalló.

“No. Las barrancas de San Isidro son las únicas montañas que voy a subir. ‘Volvemos el año que viene’, me dijo el guía. No vuelvo ni loco. Dejame al lado del río, de la barranca. Confirmé que soy un camalote, sanisidrense a morir”, dijo con humor al ser consultado sobre la posibilidad de volver a subir el volcán Lanín.