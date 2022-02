Preocupación por un mensaje de Morena Rial

"Me voy a maquillar y voy a salir a bailar. Porque estoy muy triste y al que me vea, espero que no me cruce", agregó pidiendo que le den paz en el boliche al que decidió ir.

"Siempre fui la persona que busca, que pide perdón, la que pelea por no perder gente. La que mueve cielo y mar con tal de ver felices a todos. Siempre me descuidé por cuidar a los demás y no saben lo desgastante que es para uno dar todo y que nunca alcance", publicó de forma contundente.

Morena Rial.jpeg

El tweet de Jorge Rial en medio de los rumores de separación con Romina Pereiro

El conductor Jorge Rial hizo un anuncio relacionado a lo laboral en medio de los rumores de ruptura con su esposa, Romina Pereiro.

Jorge Rial contó que su programa de radio cambiará de horario y que saldrá de 10 a 14.

El anuncio se hizo tras los fuertes rumores de crisis en la pareja de Jorge Rial y Romina Pereiro. Algunas versiones indican que el periodista se habría separado de la nutricionista, con quien se casó en 2019.

Desde hace un tiempo, el ex conductor de Intrusos no publica contenido en sus redes, en donde se pueda observar a su mujer. Ese detalle desató especulaciones sobre el presente sentimental del animador.

Al parecer, en principio, la relación entre Jorge Rial y Romina Pereiro estaría atravesando por una turbulencia.

Por lo pronto, el ex Intrusos armó sus valijas y viajó a Miami. Según trascendió, el periodista habría tomado esa decisión para sobrellevar esta situación.

Y como si fuera poco, PrimiciasYa.com se contactó con Romina Pereiro y sorprendió su reacción. Juan Pablo Godino, periodista de este portal, intento hablar con ella desde ayer, pero ella no quiso hacer declaraciones.

Ante la insistencia para poder obtener su palabra, este jueves Romina respondió simplemente con dos emojis que mandan un beso de corazón. Cabe destacar que Pereiro siempre respondió a todo tipo de consultas que le hizo este medio en respectivas oportunidades, hasta negó otras versiones de crisis, por eso sorprende que ahora no quiera aclarar el rumor de su separación de Rial.

Además, otro detalle que llamó la atención es que justo cuando PrimiciasYa.com le escribía por WhatsApp, ella cambió su foto de perfil por una donde está ella sola y sonriente. Este detalle no es menor ya que ella solía tener fotos junto a Jorge en esa vía de comunicación.