Preocupación por la salud de Silvina Luna: "El daño es irreversible"

En el entorno de Silvina esperan un milagro, pese a que el pronostico no es alentador. "Está sedada y están esperando el momento para ponerle el respirador, están esperando hasta el último minuto", informó Ezequiel, en otro de los mensajes que le envió al conductor de LAM.

Mariana Lestelle habló sobre la salud de Silvina Luna

La doctora Mariana Lestelle habló en LAM sobre la salud de Silvina Luna y explicó que el cuadro de la ex Gran Hermano es muy complejo.

“Hay una decisión difícil de tomar y debe ser una decisión ética porque cada vez que uno hace una intervención médica tiene que saber qué y por qué la hace porque va a cambiar las condiciones de vida del paciente. Por eso en todos los hospitales hay comités de ética", manifestó.

“Silvina siempre tuvo un cuadro crítico porque hay órganos que están fallando como son los riñones e hizo un cuadro más crítico cuando hizo una sepsis, que es lo que la llevó a una falla multiorgánica de la que pudo salir”, siguió.

Lestella indicó que, a lo largo de su internación, la ex Gran Hermano tiene consecuencias irreversibles por la mala praxis de Aníbal Lotocki: "Hay cosas que son irreversibles como el daño renal que tiene Silvina, y hay cosas que son reversibles como pueden ser las infecciones. De ese cuadro inicial salió, pero eso no cambió su situación renal y los profesionales del Italiano, si no plantearon un trasplante, es porque no se dieron las condiciones”.

“Para eso, el paciente tiene que estar entero, porque al paciente se lo tiene que inmunodeprimir para que no rechace el órgano. Se le dan medicamentos para bajarle las defensas para hacerle el trasplante, y después se le siguen dando medicamentos para seguir bajando las defensas. Si los colegas del Italiano, en los tres meses que lleva Silvina internada en el Hospital, no consideraron que era posible un trasplante, esa patología siguió y es irreversible”, detalló la médica.

Al finalizar, Lestelle mencionó cuáles son las complicaciones que hoy enfrenta la modelo derivado de su patología de base. "A los pacientes que están mucho tiempo internados y mal alimentados no les funciona el aparato digestivo. En el caso de Silvina, todo tiene que ver con la patología de base que es la falla renal. Los riñones no solo eliminan el agua y los excesos de toxina del cuerpo, sino que están relacionados con el metabolismo. Ella siguió siempre con diálisis, y eso no alcanzó a sacarle el líquido que tiene demás”, cerró.