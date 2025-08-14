"
Prandi contó como reaccionaron sus hijos ante la condena de su ex

"Están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos", reveló Prandi por primera vez sobre el actual estado anímico de Rocco y Mateo,

Después de que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género en reiteradas oportunidades contra Julieta Prandi, fue la propia modelo quien contó cómo están hoy sus dos hijos fruto de aquella tormentosa relación.

“Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”, aseguró Prandi en una improvisada conferencia de prensa con todos los medios presentes en los tribunales minutos después de que los jueces se expidiesen y se llevasen detenido al empresario gastronómico.

Al tiempo que remarcó firme: “A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar a un menor a revincularse si ellos no lo desean. Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí".

Claro que en medio de la mezcla de la inevitable angustia, satisfacción y alegría, todo al mismo tiempo, al saber que su voz fue escuchada, Julieta dejó en claro que Contardi “solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado".

"Es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos", reveló Prandi por primera vez sobre el actual estado anímico de Rocco y Mateo, al tiempo que aclaró que "no hay otra causa" referida a la relación de Contardi con los chicos.

"Pasaron cosas en el medio, yo las denuncié [pero] no hay nada más. Todo lo que yo denuncié fue que se comprobó que mis hijos no querían verlo y no los podían obligar", señaló la actual pareja de Emanuel Ortega, quien la acompañó en todo momento.

Por último, Julieta Prandi se refirió a la sensación que tuvieron sus padres al ver a su expareja en el momento de recibir su condena. "Me dijo mi papá que tenía cara de nada como de que vino a entregarse, pero arrepentimiento jamás", concluyó.

FUENTE: PrimiciasYa

