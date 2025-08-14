Prandi contó como reaccionaron sus hijos ante la condena de su ex

Claro que en medio de la mezcla de la inevitable angustia, satisfacción y alegría, todo al mismo tiempo, al saber que su voz fue escuchada, Julieta dejó en claro que Contardi “solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado".

"Es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos", reveló Prandi por primera vez sobre el actual estado anímico de Rocco y Mateo, al tiempo que aclaró que "no hay otra causa" referida a la relación de Contardi con los chicos.

"Pasaron cosas en el medio, yo las denuncié [pero] no hay nada más. Todo lo que yo denuncié fue que se comprobó que mis hijos no querían verlo y no los podían obligar", señaló la actual pareja de Emanuel Ortega, quien la acompañó en todo momento.

Por último, Julieta Prandi se refirió a la sensación que tuvieron sus padres al ver a su expareja en el momento de recibir su condena. "Me dijo mi papá que tenía cara de nada como de que vino a entregarse, pero arrepentimiento jamás", concluyó.