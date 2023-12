Por qué Luciana Salazar le pone uniforme a su mucama

Hace dos años, la modelo ya había sido vista con su empleada en un supermercado. En aquel entonces, recogió el guante y contestó a quienes la insultaron por la ropa que llevaba puesta la mujer. “Está feliz de tener uniforme porque no mancha la ropa. Me agradece. ¿Los médicos y los que trabajan en portería están estigmatizados?”, lanzó.

En aquel entonces, Yanina Latorre la fulminó sin piedad. “Sinceramente, Luli, no aclares que oscurece. ¿Para qué llevás compañía? ¿Para mostrar que sos una señora rica? Al pedo. ¿Para demostrar que no tenés nada que hacer? Porque en ese momento no laburabas. Y vas con una empleada escoltándote. Y cuando dijo ‘ellas usan uniformes porque son felices’... Yo dudo que una mujer en sus cabales elija eso”, arremetió al aire de LAM (eltrece).