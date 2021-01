Polémica en Masterchef por una foto de Claudia Villafañe

https://twitter.com/_julieme/status/1348759142492741637 Los de masterchef subieron un detrás de escena de la última gala y se ve atrás el asistente de cocina que está ayudando a Claudia jajsjajj ya llegaron a la final y dijeron a la mierda que parezca real, nos da paja pic.twitter.com/LDE0ZdSiM3 — juli (@_julieme) January 11, 2021

“Los de MasterChef subieron un detrás de escena de la última gala y se ve atrás el asistente de cocina que está ayudando a Claudia, jajaja. Ya llegaron a la final y dijeron: ‘A la mie... que parezca real”, escribió @_julieme en la red social.

El tuit provocó una debate entre los seguidores del reality y acrecentó los rumores de que los participantes reciben ayuda de profesionales. “¿A la Claudia se la puede ayudar y que nadie diga nada? Por supuesto”, opinó una usuaria. “Es una estafa lo que hacen”, señaló otra persona. Sin embargo, hubo algunas voces a favor. “Es obvio que hay asistentes y está perfecto. ¿Vos pensás que cuando terminan de cocinar, ellos mismos dejan todo impecable con el plato terminando en la mesa?”, preguntó otra seguidora.

En la última gala del martes, Sofía Pachano, Claudia Villafañe, el Polaco, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis debían cocinar un pato pekin, acompañada por una guarnición. “Lo primero que hice fue taparle la carita porque me da impresión que me esté mirando. No soy una asesina”, dijo Vicky al ver que el pato estaba entero, con cabeza y todo.

A pesar de la impresión que le causaba tener que trabajar con esa pieza de carne, la mediática puso todo su esfuerzo. Pero tuvo un percance cuando se le quemó la piel de las pechugas que había comenzado a cocinar, así que en el camino decidió cambiar de rumbo y hacer un plato con las alas al que denominó: “Pa´ todos”. Sin embargo, pese al vestido de lentejuelas, la liga y las botas fucsia que se puso para deslumbrar a los chefs, esta vez no tuvo suerte y quedó eliminada.

Después de escuchar la devolución de los jurados y frente a una intervención de Del Moro, hablando de los prejuicios que había tenido que afrontar cuando muchos dudaron que fuera ella la que cocinara, Vicky se emocionó hasta las lágrimas: “A mí lo que no me gusta es la violencia, porque yo sufrí mucho. Puede ser verbal, física...Perdón, quiero dar alegría”.

“Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía”, finalizó Xipolitakis.