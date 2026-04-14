Otro jugador dejó la Casa de Gran Hermano por desición del público

De esta manera, todo se definió en un mano a mano entre Brian y Lola. Ambos pasaron por el confesionario para defender su continuidad, mientras que sus compañeros también se posicionaron públicamente sobre quién querían que siguiera en competencia.

Minutos después, Santiago del Moro abrió el sobre entregado por la escribana y confirmó el resultado final: Lola Tomaszeusky quedó eliminada de la séptima semana tras caer en el versus frente a Brian Sarmiento.

Antes de cruzar la puerta, la joven se despidió con un mensaje para sus compañeros: “Antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”.

La salida de Lola impactó de lleno en la casa, especialmente en Manuel Ibero, su vínculo más cercano dentro del juego, quien no pudo contener las lágrimas. El participante fue consolado por Nazareno Pompei, en una escena cargada de emoción.

En contraste, Brian celebró su continuidad con euforia, entre gritos y saltos, dejando en evidencia el fuerte contraste de sensaciones que marcó una de las noches más intensas del reality.