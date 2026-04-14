"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Gran Hermano

Otro jugador dejó la Casa de Gran Hermano por desición del público

Lola Tomaszeusky quedó eliminada de la séptima semana tras caer en el versus frente a Brian Sarmiento.

La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), dejó una noche cargada de emociones, definiciones y fuertes reacciones dentro de la casa.

La placa de nominados estuvo integrada por Brian Sarmiento, Jessica “La Maciel” y Lola Tomaszeusky. La primera en salir de la zona de riesgo fue La Maciel, quien apenas obtuvo el 26,9% de los votos negativos y celebró: “Muchas a gracias a la gente que sabe que estoy dándolo todo. Me estoy divirtiendo mucho y lo voy a seguir haciendo. Soy súper feliz de estar en esta casa”.

Además, dejó un comentario que rápidamente generó repercusión al referirse a su marido, al asegurar que debía “estar afilando la nutria” mientras la esperaba fuera del reality.

Te puede interesar...

De esta manera, todo se definió en un mano a mano entre Brian y Lola. Ambos pasaron por el confesionario para defender su continuidad, mientras que sus compañeros también se posicionaron públicamente sobre quién querían que siguiera en competencia.

Minutos después, Santiago del Moro abrió el sobre entregado por la escribana y confirmó el resultado final: Lola Tomaszeusky quedó eliminada de la séptima semana tras caer en el versus frente a Brian Sarmiento.

Antes de cruzar la puerta, la joven se despidió con un mensaje para sus compañeros: “Antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”.

La salida de Lola impactó de lleno en la casa, especialmente en Manuel Ibero, su vínculo más cercano dentro del juego, quien no pudo contener las lágrimas. El participante fue consolado por Nazareno Pompei, en una escena cargada de emoción.

En contraste, Brian celebró su continuidad con euforia, entre gritos y saltos, dejando en evidencia el fuerte contraste de sensaciones que marcó una de las noches más intensas del reality.

Temas

Te puede interesar