El periodista Guillermo Favale: "Mi exesposa me salvó la vida"

Guillermo Favale fue internado de urgencia en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una hemorragia intestinal y que este viernes se le practicó una cirugía.

"Yo me entreno siempre, tengo una vida muy ordenada, me alimento bien. Pero me empecé a sentir mal, fui al baño y vi sangre. Lo que se desató fue una hemorragia que no podía detener, que me obligó a ir rápidamente a Los Arcos", relató en charla con el diario Clarín.

Y agregó: "En ese momento la llamé a mi exesposa, que es además mi mejor amiga y la madre de mis hijos. Porque pensé que no iba a poder manejar, y no podía manejar. Ella vino enseguida, me salvó la vida porque no sé qué hubiera pasado. Entré directamente por guardia gracias a que en el camino lo contacté al doctor Guillermo Capuya y me aceitó un poco las cosas".

Sobre la atención que recibió, dijo: "Lo primero que me hicieron fue un cateterismo por la ingle, buscando el sangrado pero no lo encontraron. Tuve otro sangrado importante y muy serio esa misma tarde del martes hasta que empezó a ceder un poco. Finalmente me hicieron una serie de estudios, una endoscopía y una colonoscopía. Ahí encontraron unos vasos sanguíneos que estaban abiertos en el techo del estómago. El nombre de lo que tuve es ectasia vascular del techo gástrico".

"Yo tuve una vida de mucha acción, no es la primera vez que sufro un sangrado pero sí la primera que no le encontraban la causa. Pero muchas veces me jugué la vida, eso es para otra nota", concluyó.