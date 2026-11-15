En Argentina solo el 1,15% de la población dona sangre

Ante esta situación, desde el Hospital de Clínicas señalan que la sangre se necesita permanentemente y las donaciones voluntarias y habituales son fundamentales para garantizar su disponibilidad. A diferencia de otros insumos médicos, tiene un tiempo limitado de conservación, por lo que es necesario renovar las reservas de manera constante.

“La sangre se necesita permanentemente porque cualquiera de nosotros puede requerir recibir sangre por distintos motivos, ya sea en situaciones de emergencia o no, y debe poder contar con una transfusión en el momento que la requiere. En el Hospital de Clínicas el promedio de donantes es de 20 o 25 por día y se necesitan entre 40 y 45”, explica la Dra. Alejandra Vellicce (M.N. 96.668), jefa del Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas de la UBA.

En nuestro país, se toma el 9 de noviembre para concientizar sobre la importancia de la donación porque en esa fecha de 1914 el Dr. Luis Agote, que fue parte de la Cuarta Cátedra de Medicina del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, descubrió la anticoagulación de la sangre y realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada del mundo.

¿Cómo es el proceso de donación?

El proceso completo dura aproximadamente 45 minutos, desde que la persona llega al hospital hasta que se retira. Al llegar, se solicita el DNI y se ingresan los datos del donante, que son confidenciales, para luego realizar una breve entrevista médica. Tras tomar la temperatura y la presión arterial, el personal efectúa un examen de laboratorio que permite saber el grupo sanguíneo.

Finalmente, se lleva a cabo la donación, que consiste en la extracción de 450 ml de sangre entera. Las recomendaciones antes de donar sangre incluyen: descansar bien, desayunar, tomar abundante líquido y no realizar actividad física. Después de la donación, es importante evitar la actividad física intensa, mantenerse hidratado, no fumar ni beber alcohol y no cargar peso con el brazo de la extracción.

El proceso de donación está rigurosamente controlado para asegurar la seguridad tanto del donante como del receptor. Se utiliza material estéril, se realiza un estricto control médico y se llevan a cabo estudios de calidad de la sangre, incluyendo pruebas para detectar enfermedades como VIH, hepatitis, Chagas, entre otras.

¿Quiénes pueden donar sangre?

Mayores de 18 años y menores de 65 años.

Deben gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos.

No haber tenido tatuajes o cirugías recientes (en caso de tenerlos, deberán esperar 6 meses).

“La frecuencia de donación varía según el sexo: los varones pueden donar cada 3 meses (hasta 4 veces al año) y las mujeres cada 4 meses (hasta 3 veces al año)”, comenta Vellicce.

Mitos frecuentes sobre la donación de sangre

Desde el Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas responden algunas de las dudas más frecuentes sobre la donación:

Es fundamental que las personas desayunen. Lo único a evitar es haber consumido grasas saturadas el día anterior.

Donar no hace subir o bajar de peso. El cuerpo puede reponer fácilmente la cantidad de sangre extraída, que no representa riesgo alguno para la persona.

No es doloroso. Aunque el procedimiento puede causar alguna molestia, los insumos para extraer la sangre y los profesionales que se ocupan de hacerlo están preparados para minimizarla.

Es seguro. Se utilizan insumos estériles y desechables para cada donante.

No todos pueden donar, pero todos pueden ayudar. La entrevista inicial permite saber si se está en condiciones de hacerlo. Pero cualquier persona puede participar difundiendo información sobre las colectas o animando a otros a donar.

El Banco de Sangre del Hospital de Clínicas funciona de manera permanente de lunes a sábados, de 8 a 12.30. Para donar es necesario presentar el DNI. Quienes deseen obtener más información pueden consultar las redes sociales del Servicio de Hemoterapia o acercarse personalmente en los horarios de atención.