Pampita habló sobre su polémica relación con Natalia Oreiro

Consultada por Socios del Espectáculo sobre un supuesto gesto de indiferencia hacia Oreiro durante la ceremonia, Pampita atribuyó el momento a una coincidencia: “Fue casualidad, justo me poncharon”. Además, expresó que no guarda rencores: “Yo ya dije: el pasado para mi está re enterrado, tengo un montón de cosas lindas por delante por vivir, así que no me enfoco en nada del pasado. Más que nada por uno no puede andar con mochilas de cosas del pasado, hay que liberarse de todo eso”, respondió Pampita.

Respecto a trabajar con Oreiro, fue ambigua: “La vida da tantas vueltas. Si es trabajo, soy profesional”. Pampita también adelantó cómo planea las fiestas: pasará Navidad en Uruguay con su hermano y una amiga, mientras comparte tiempo con su hija Anita, quien también estará con su padre, Roberto García Moritán.