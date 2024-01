Pampita habló sobre las críticas al peinado de su hija

Además profundizó en la relación que tiene con sus hermanos y resaltó: “Juega todo el tiempo con varones y juega muy físico, la revolean, la alzan, va a una cama elástica y sale volando, ella ya está acostumbrada”.

“A mi me encantan los peinados que le haces, cuando le haces esas colitas con la pelusita que tiene”, mencionó la conductora del programa, Flor de la V, y Pampita aprovechó para hacer un descargo acerca de dicha cuestión.

Recordando ciertos cuestionamientos que recibió en las redes sociales, la modelo sentenció: “La gente piensa que esta re tirante pero no está tan tirante, no se preocupen. Porque a veces me dicen esta muy tirante y no, el pelo es tan finito que queda así. No sufran".