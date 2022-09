Otra Nara confirmó su separación

Los rumores de crisis habían comenzado en mayo pasado, con versiones de infidelidad del empresario turístico, pero Zaira hizo caso omiso de las sospechas. "No estaba separada, pero hubo un temblequeo, que se yo”, reconoció en aquella ocasión, en una entrevista con LAM.

En aquel momento, la modelo le había comentado a través de un mensaje a Pía Shaw. "Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”.

En julio, la pareja se amigó aunque no había blanqueado la separación, con un viaje romántico y dulces posteos en la cuenta de ambos.