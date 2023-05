Operan a Mirtha en la tarde del martes: le colocarán un marcapasos

Allí, Mirtha contó que tomó la decisión en conjunto con su familia y su equipo médico, y se dirigió a su incondicional público. “Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión”, agregó. Y cerró con un mensaje optimista. “¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos. Mirtha Legrand”.

La inminencia de la operación no alteró los planes sociales de la Legrand, que durante el fin de semana realizó dos de las actividades que más disfruta. El sábado fue al Multiteatro a ver la obra Toc Toc, y como cada vez que asiste a uno de estos espectáculos, recibió ovaciones y aplausos dentro y fuera de la sala.

La conductora de 96 años llegó acompañada por un grupo de asistentes encabezados por el histórico asesor de imagen Héctor Vidal Rivas y fue saludad por una multitud que la esperaba sobre calle Corrientes agolpada ante las vallas. “Estoy muy bien, con buen humor, no me duele nada, perfecta”, le contó a los periodistas que la aguardaban en la entrada al teatro.

Al finalizar la función, le dirigió unas palabras a los actores y Diego Pérez le entregó un ramo de flores y el libro de la obra, cuyo elenco completan Ernesto Claudio, Natacha Córdoba, Diego Freigedo, Gabriela Grinblat, Gabriela Licht y Mora Lestingi. Por supuesto, se llevó otra ovación de regalo.

El domingo, fue el turno del habitual té en su casa, junto a sus amigos más íntimos, ese que suele comenzar por la tarde y se extiende hasta bien entrada la noche. En tanto, el martes pasado, en la víspera del anuncio de la operación, había asistido a una gala de la Asociación Conciencia, donde habló con la prensa y se refirió a su futuro televisivo que podría estar en América luego de casi diez años en El Trece.

En este sentido, aseguró desconocer el trasfondo económico en la negociación entre El Trece –comandado por Adrián Suar- y su nieto y productor ejecutivo. “Hasta que no esté cerrado, Nacho no me comunica nada”, dijo la diva que eligió mantenerse al margen. En tanto, de cara al año electoral en el país consideró que es “un año bravo” y “lindo”. “Me gusta”, sostuvo quien nuevamente se mostró reticente a hablar sobre la posible lista de invitados para su primer programa, sea en la pantalla que sea.