Nicole Neumann lleva a la Justicia a Mica Viciconte: el motivo

"Planteó situaciones que involucran la convivencia en la casa de su padre y la relación con la pareja del mismo", explicó la panelista, quien sostuvo que la hija de Nicole en cuestión es Allegra, la del medio entre Sienna e Indiana.

Y siguió con lo que afirma el escrito en su resolución: "Me parece importante que el equipo técnico del juzgado entreviste a la señora Micaela Viciconte para poder tener un panorama completo de las vida de las menores".

Ahí, Rodrigo Lussich explicó al respecto de la convocatoria a Viciconte para que preste testimonio en la Justicia: "Se pidió una terapia de cooparentabilidad por zoom para ver cómo se llevaban y es la psicóloga quien aconseja que se llame a Viciconte para que se aclaren estos puntos que Nicole tiene en duda".

Nicole Neumann plantó las condiciones para abrazar a Mica Viciconte como hicieron Pampita y la China Suárez

Pampita y la China Suárez sorprendieron a todos al mostrarse a pura sonrisa, abrazos y besos en un evento que tuvo lugar en un shopping porteño donde fueron convocadas a un evento.

Lo cierto es que tras este inesperado momento, Nicole Neumann fue consultada si aceptaría abrazarse con Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero, con quien está enemistada hace años.

"¿Te sacarías una foto como esa y te darías un abrazo con Mica si es posible?", le preguntó la cronista del ciclo Socios del espectáculo, El Trece, a Nicole.

Y la modelo comentó qué debería pasar para que se de ese escenario: “Se puede tener una linda relación o una relación cordial cuando dos partes están dispuestas a eso. Yo por mis hijas hago cualquier cosa, no tengo ningún problema”.

"Yo ya lo dije en un nota: yo por mis hijas hago cualquier cosa, no tengo problema", reiteró con firmeza la modelo. Y lanzó un picante palito para Mica Viciconte: "Pero es como un juego de tenis: va de un lado, va del otro (la pelota). Si no, no va”.

"Yo por mis hijas hago cualquier cosa después fuera de eso no hago cosas que no tengo ganas", finalizó contundente Nicole Neumann dejando en claro qué la haría aceptar mostrarse en paz y al lado de Mica.