Nico Occhiato le marcó la cancha a Migue Granados

Y luego cuando comenzó a hablar con sus compañeros sobre si agregaban más fechas o no y en qué escenario, Nico lanzó picante sin dar ningún nombre en particular: "No podés hacer un River apenas arrancas, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino".

Y agregó sacando chapa: "Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto... Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando".

"De menos a más", agregó una de sus compañeras de ciclo. ¿Responderá Migue los palitos de Occhiato?