Nicki Nicole apuntó contra Peso Pluma tras su separación

Se trata del tema Ojos verdes, que cuenta con gran ritmo y una durísima letra donde la cantante rosarina apunta contra su colega mexicano luego de la escandalosa separación del verano.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", indicó Nicki Nicole al confirmar la separación con su colega.