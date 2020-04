Nazarena Vélez sobre su nuevo vínculo con Muscari

Hace unos días, José María Muscari contó cómo es hoy el vínculo que mantiene con Nazarena Vélez, y confesó que hace poco sintió la necesidad de mandarle un mensaje para saber cómo estaba.

Ahora, la mamá de Barbie Vélez también se refirió a su relación con el director teatral pese a la pelea que tuvieron hace cuatro años.

“Él me mandó un mensaje súper lindo, muy amoroso. Se lo contesté de la misma manera. Es una persona que yo quise un montón, José. Que sigue dentro de mis afectos. Es un hombre que se comportó muy bien en uno de los peores momentos de mi vida”, aseguró Nazarena en diálogo con la web de Radio Mitre.

Luego, la actriz afirmó: “Nos debemos la charla. Los dos pensamos en un momento muy complicado distinto. Yo me angustié mucho porque lo quiero mucho. A mi José me ayudó en un momento muy complicado. Me ayudó anímicamente y económicamente”.

“Él estuvo siempre al lado mío y de mi familia. Haberme distanciado de él me costó un montón. Él tenia una gran amistad con Barbie, con la familia en línea general. De hecho el hijo de mi hermano es su ahijado, imaginate el amor que había entre nuestras familias”, añadió.

“Yo sé que él es súper cariñoso. Aparte es amoroso con mi familia. Las cosas no se dieron. Justo pasó lo que pasó con esta mierda. Nos empezamos a seguir en las redes sociales. Es una persona que a mí me hizo mucho bien y que me dolió mucho separarme de él”, señaló Vélez. Y confesó: “No me esperaba su mensaje. Lo recibí con mucho cariño pero no me lo esperaba”.

Cabe recordar que el director teatral hace tiempo recompuso su amistad con Barbie, de quien también se había distanciado luego de la difusión de un polémico audio privado en donde Muscari se burlaba de Fede Bal, quien por entonces se había separado de la joven actriz.