Murió un reconocido actor de Son Amores y Los Roldán

Fue el músico Orlando Netti quien, por medio de sus redes sociales, anunció la muerte de su amigo a quien despidió con un sentido mensaje.

image.png

"Con mucha pena me entero del fallecimiento de Claudio Delgado, querido conductor del programa VIP Magazine, que este año cumplía 25 años al aire. Siempre me recibió con los brazos abiertos en sus ciclos televisivos y radiales, con sensibilidad, respeto y calidez. Fue un gran anfitrión y afectuosa persona. Me queda el recuerdo de los momentos compartidos y su afable receptibilidad. CLAUDIO ALBERTO DELGADO - Q.E.P.D.", expresó el cantante junto a una fotografía junto al actor y conductor en una de sus visitas a su programa.