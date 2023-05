Moria Casán atendió a Mauro Icardi y le dijo hasta sometido

“También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empachándome durante muchos años de mi vida”, siguió.

Y cerró: "Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos de noticias".

En este sentido, Moria no dejó pasar este mensaje y le respondió muy fuerte al marido de Wanda Nara desde Instagram: "Sigo pensando lo mismo, tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca, nunca se equivoca. Además baby botinero qué pasó, con el hole asiático? El China Gate, ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio?", disparó la One.

Y remarcó: "Por otra parte no me arrobaste y mandas tuit, para lo que consideras una pavada? Me da que te lo mandó a escribir WN, me da que sos sometido y cholulo camuflado de superado puro cotilloneo y esto me da prueba que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó".

"Game over y el agujero asiático con cannabis lo mareo #el decorado botinero se casha (sic)", finalizó certera la actriz.