Mirtha Legrand regresó a la pantalla: "Pensé que no volvía más"

“Estoy un poco nerviosa, me tiemblan las piernas. No me siento segura al caminar, por eso le pedí a Mónica que fuera tan gentil y me acompañara”, señaló.

Mirtha también recordó a su histórica locutora Nelly Trenti, que murió hace pocos días: “Me acompañó con una voz preciosa: ‘Con ustedes, la señora Mirtha Legrand’”, dijo.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, indicó la diva.

Minutos después, presentó a los primeros invitados de la temporada 2022: Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini, el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el cantante internacional José Luis El Puma Rodríguez.