Mica Viciconte, eliminada de "Masterchef, la revancha"

Entonces, tras escuchar el veredicto del jurado, Mica admitió que no tendría que haberse presentado en el certamen, “Estoy súper contenta, estoy cansada, pero siento que no puedo fallar en el trabajo. Me dicen que tengo que trabajar y voy; y a veces tengo que decir ‘basta’”, dijo la participante entre lágrimas.

Mica pronto se convertirá en mamá de Luca Cubero, el primer hijo que tendrá junto a Fabián Cubero, y ahora podrá descansar un poco esperando ese día en su casa más relajada, cocinando para su pareja y para las tres hijas del ex futbolista con Nicole Neumann.