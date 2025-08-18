Mi Amigo Invencible celebra 10 años de su icónico disco en San Juan

En San Juan, MAI ofrecerá un show que se estructura en dos partes. La primera, destinada a revivir su aclamado álbum lanzado en 2015, el que con temas como “Máquina del Tiempo”, “Edmundo Año Cero” y la canción que le da nombre al disco, conquistó el rock nacional. La segunda parte de la noche incluye un repaso por su material más reciente, Arco y Flecha, en el que la banda logró importantes colaboraciones con artistas nacionales como Juliana Gattas en “Beso Relámpago”.

Hace 10 años, en pleno auge del indie en Argentina, Mi Amigo Invencible, lanzó ‘La Danza de los Principiantes’, su sexto álbum de estudio, un disco icónico e irrepetible que, desde el principio, se transformó en un álbum casi de culto. Este disco cierra una etapa marcada por lo conceptual, que inició con el álbum Relatos de un Incendio (2011), luego en La nostalgia Soundsystem (2013), todo en colaboración con el artista visual que selló la identidad de MAI, Federico Calandria, ilustrador de las portadas.