Mi Amigo Invencible, la banda que lidera la escena independiente argentina desde Cuyo, visita San Juan en el marco de su gira celebrando los 10 años de su icónico disco La Danza de los Principiantes. El encuentro será este próximo viernes 22 de agosto, a las 20, en Black Pear (Aberastain y Lat. Circunvalación).
Mi Amigo Invencible celebra 10 años de su icónico disco en San Juan
Mi Amigo Invencible iniciará su gira el viernes 22 agosto, desde las 20, en San Juan. Será en Black Pear y las entradas se consiguen a través de la web.