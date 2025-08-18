"
Mi Amigo Invencible celebra 10 años de su icónico disco en San Juan

Mi Amigo Invencible iniciará su gira el viernes 22 agosto, desde las 20, en San Juan. Será en Black Pear y las entradas se consiguen a través de la web.

Mi Amigo Invencible, la banda que lidera la escena independiente argentina desde Cuyo, visita San Juan en el marco de su gira celebrando los 10 años de su icónico disco La Danza de los Principiantes. El encuentro será este próximo viernes 22 de agosto, a las 20, en Black Pear (Aberastain y Lat. Circunvalación).

En San Juan, MAI ofrecerá un show que se estructura en dos partes. La primera, destinada a revivir su aclamado álbum lanzado en 2015, el que con temas como “Máquina del Tiempo”, “Edmundo Año Cero” y la canción que le da nombre al disco, conquistó el rock nacional. La segunda parte de la noche incluye un repaso por su material más reciente, Arco y Flecha, en el que la banda logró importantes colaboraciones con artistas nacionales como Juliana Gattas en “Beso Relámpago”.

Hace 10 años, en pleno auge del indie en Argentina, Mi Amigo Invencible, lanzó ‘La Danza de los Principiantes’, su sexto álbum de estudio, un disco icónico e irrepetible que, desde el principio, se transformó en un álbum casi de culto. Este disco cierra una etapa marcada por lo conceptual, que inició con el álbum Relatos de un Incendio (2011), luego en La nostalgia Soundsystem (2013), todo en colaboración con el artista visual que selló la identidad de MAI, Federico Calandria, ilustrador de las portadas.

Considerada una de las bandas más influyentes de la renovación musical latinoamericana, Mi Amigo Invencible consolidó su trayectoria y siguen vigentes tras casi 20 años sobre los escenarios, con 3 nominaciones a los premios Gardel y actualmente una gira por más de 15 ciudades.

MAI EN VIVO

MAI EN SAN JUAN

MI AMIGO INVENCIBLE celebra 10 años de “La Danza de los Principiantes”

Viernes 22 de agosto, 20 horas.

Black Pear (Aberastain y Lat. Circunvalación)

Últimas entradas disponibles $30.000 únicamente en flashpass.com.ar

