"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Melody Luz

Melody Luz apuntó contra Tini y contó una incómoda experiencia

La bailarina Melody Luz contó su experiencia durante la grabación de un videoclip de Tini Stoessel e hizo una fuerte crítica.

Este lunes en LAM (América TV), tras la desmentida de Yanina Latorre a Laura Ubfal sobre los supuestos bajos sueldos que habrían recibido los bailarines del show de Tini Stoessel, la bailarina Melody Luz lanzó una crítica directa hacia la cantante pop.

En medio de una conversación sobre los cuerpos de las bailarinas y las exigencias estéticas que se les imponen en la industria, Ángel de Brito hizo una observación que abrió el debate: "Otras cantantes ponen bailarines diversos".

A lo que Matilda Blanco agregó que "en el Super Bowl aparecen unos bailarines fabulosos y hay todo tipo de cuerpos", destacando la inclusión en escenarios internacionales.

Te puede interesar...

Fue entonces cuando Melody Luz tomó la palabra y compartió una experiencia personal vivida durante la grabación del videoclip Muñecas de Stoessel, mientras transitaba su embarazo de Venezia. "Desde mi experiencia, yo tenía pancita en Muñecas y sé que hay una una escena donde no me pusieron por ese motivo", reveló, dejando entrever una situación de discriminación estética.

Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul postergaron la fecha de su casamiento

En medio de rumores cruzados sobre un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, hace varias semanas comenzó a circular la versión de que la pareja había elegido el 20 de diciembre de este año como fecha para dar el sí. Incluso se mencionó que el lugar elegido para la celebración sería Exaltación de la Cruz.

Sin embargo, en las últimas horas surgió una novedad que cambió el panorama. Según trascendió, el futbolista y la cantante habrían decidido aplazar la boda y llevarla a cabo recién en 2026.

La información fue compartida por Juli Argenta en LAM (América TV), el programa que conduce Ángel de Brito. “No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“, aseguró la panelista.

A su vez, Yanina Latorre aportó más detalles sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a modificar sus planes. Según contó, Tini estaría enfocada en mudarse de su casa en Nordelta a una nueva propiedad en San Isidro, mientras continúa con su gira de presentaciones en el país.

FUENTE: Primicias YA

Temas

Te puede interesar