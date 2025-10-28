Milei y Macri conversaron a días del aniversario del Pacto de Acassuso
El presidente y el exmandatario volvieron a hablar por teléfono tras el triunfo de La Libertad Avanza. El contacto reabre el vínculo político sellado hace un año en el histórico acuerdo de Acassuso.
A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del Pacto de Acassuso, el acuerdo político que en 2023 selló el apoyo del PRO a Javier Milei en el ballotage, el presidente y Mauricio Macri retomaron el contacto luego del contundente triunfo libertario en las elecciones legislativas del domingo.
Según confirmaron fuentes oficiales, la conversación telefónica se produjo este lunes al mediodía, duró unos diez minutos y marcó el primer intercambio directo entre ambos tras los comicios. El día anterior ya habían cruzado mensajes en redes sociales: Macri felicitó al Gobierno por el resultado y Milei respondió con un “Muchas gracias, Presi”, acompañado del clásico “Viva la libertad, carajo”.
Durante su discurso de la victoria en el Hotel Libertador, el mandatario recordó aquel encuentro clave en la casa de Macri en Acassuso, donde junto a Patricia Bullrich decidieron “aunar fuerzas para derrotar al populismo”.
El contacto entre ambos se da en medio de un proceso de recomposición del vínculo político. Según fuentes del Ejecutivo, los acercamientos comenzaron semanas atrás, cuando Milei se reunió con Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Desde entonces, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de tender puentes con el PRO.
A finales de septiembre y principios de octubre se concretaron dos reuniones privadas en la Quinta de Olivos, en las que se habló sobre la situación del país y la posibilidad de trabajar en conjunto en un marco de gobernabilidad.
Macri, por su parte, insistió públicamente en la necesidad de “un diálogo con humildad y honestidad” para llevar adelante las reformas estructurales pendientes, y señaló que el PRO está dispuesto a acompañar los cambios siempre que haya espacio para una oposición constructiva.
El rol del PRO en el nuevo escenario político
Tras el resultado electoral, el Gobierno busca consolidar una mayoría legislativa reformista, con acuerdos que trasciendan el espacio libertario. Milei adelantó que espera que el nuevo Congreso “sea el más transformador de la historia” y pidió el apoyo de los sectores “racionales y procapitalistas” de los distintos bloques.
De momento, no se prevén incorporaciones de dirigentes del PRO al Gabinete nacional. El único movimiento confirmado fue la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería y su reemplazo por Pablo Quirno, funcionario del entorno de Luis Caputo.
Mientras tanto, el expresidente Macri mantiene una posición de acompañamiento crítico, consciente de que los votos de su partido serán claves para el avance de las reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.