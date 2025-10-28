Milei y Macri conversaron a días del aniversario del Pacto de Acassuso

El descongelamiento del vínculo

El contacto entre ambos se da en medio de un proceso de recomposición del vínculo político. Según fuentes del Ejecutivo, los acercamientos comenzaron semanas atrás, cuando Milei se reunió con Donald Trump en la Asamblea General de la ONU. Desde entonces, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de tender puentes con el PRO.

image

A finales de septiembre y principios de octubre se concretaron dos reuniones privadas en la Quinta de Olivos, en las que se habló sobre la situación del país y la posibilidad de trabajar en conjunto en un marco de gobernabilidad.

Macri, por su parte, insistió públicamente en la necesidad de “un diálogo con humildad y honestidad” para llevar adelante las reformas estructurales pendientes, y señaló que el PRO está dispuesto a acompañar los cambios siempre que haya espacio para una oposición constructiva.

El rol del PRO en el nuevo escenario político

Tras el resultado electoral, el Gobierno busca consolidar una mayoría legislativa reformista, con acuerdos que trasciendan el espacio libertario. Milei adelantó que espera que el nuevo Congreso “sea el más transformador de la historia” y pidió el apoyo de los sectores “racionales y procapitalistas” de los distintos bloques.

De momento, no se prevén incorporaciones de dirigentes del PRO al Gabinete nacional. El único movimiento confirmado fue la salida de Gerardo Werthein de la Cancillería y su reemplazo por Pablo Quirno, funcionario del entorno de Luis Caputo.

Mientras tanto, el expresidente Macri mantiene una posición de acompañamiento crítico, consciente de que los votos de su partido serán claves para el avance de las reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.