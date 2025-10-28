El BCRA lanzó una moneda especial del Mundial 2026 con homenaje a Maradona

image

Su diseño, realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, posee una pelota atravesando la moneda “como alegoría sobre la pasión futbolera”, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

En el reverso se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la jugada, y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025. En el arco superior se lee BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. El Banco Central también anunció que habrán monedas de oro que serán comercializadas en el ámbito internacional, con un valor simbólico de $25.