"No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce. Consideramos que con nuestra representación era suficiente y así fue", comentó.

En tanto, el letrado se mostró esperanzado en que el juez no haga lugar al pedido de restricción a Mauro Icardi que impulsó Wanda Nara.

"Esperamos que así sea al menos para las nenas. Es necesario que pueda reencontrarse con las nenas", explicó el abogado del futbolista.

Además, Lara Piro remarcó que Icardi está pasando un muy mal momento por no poder estar con sus hijas: "Está desesperado por reencontrarse con ellas, hace Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas y creer todo lo que una mujer dice es un arma de doble filo", puntualizó.