MasterChef Celebrity: una de las participantes más queridas fue eliminada

También tuvieron una noche sólida el Turco Husaín, que sorprendió al jurado al animarse a sumar queso azul a la molleja, y Marixa Balli, que volvió a demostrar regularidad y crecimiento. Germán Martitegui fue claro con ambos y los alentó a empezar a pensar en una instancia decisiva: la final, aunque todavía lejana.

La tensión máxima llegó en el cierre. Ian Lucas, Sofi Martínez y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja y enfrentaron la decisión final del jurado. Tras una devolución intensa, Ian Lucas logró continuar en competencia, pese a haber arriesgado de más con su plato. “A partir de ahora no experimento más", aseguró el supuesto novio de Evangelina Anderson.

Finalmente, la eliminada de la noche fue la periodista deportiva, Sofi Martínez, que no logró cumplir con las expectativas del jurado en una gala clave. Su salida sorprendió tanto a sus compañeros como al público, que la consideraba una de las participantes con mayor crecimiento dentro del reality.

Cabe recordar que Momi Giardina había sido la última eliminada en la gala anterior, tras un fallido plato con atún rojo, lo que refuerza la idea de que MasterChef Celebrity se volvió implacable.

Con menos participantes, desafíos cada vez más complejos y un jurado sin concesiones, el certamen entra en su tramo más caliente. Y esta gala lo dejó claro: nadie tiene el lugar asegurado.