Masterchef: Catherine Fulop le pegó a Mica Viciconte tras su salida

“¿Era un buen grupo, se acompañaban, se ayudaban?”, le preguntaron en una entrevista en Cortá por Lozano, entonces ella respondió: “Sí, yo no vi porque estaba de espalda a ellos pero cuando me di vuelta estaban todos llorando (por su salida del programa). A Mica Viciconte me la gané porque es asquerosa y odiosa”.

Después que le advirtieran que estaba siendo fuerte con su compañera, aclaró: “Es que es odiosa como mi hija Oriana y ella me recuerda mucho a mi hija”.

El llanto de Catherine Fulop al irse de Masterchef Celebrity

En una definición mano a mano con Tomás Fonzi, Catherine Fulop - luego de que sus platos tuvieran gran repercusión- quedó eliminada de Masterchef Celebrity, Telefe, y se despidió del reality entre lágrimas.

Los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui destacaron la alegría que aportó la venezonala durante sus semanas en el ciclo gastronómico.

"No nos conocíamos y me diste un abrazo. Me di cuenta que eras una persona increíble. A partir de ahí cada cosa que hiciste me emocionó. Conectar con tus raíces y país me emocionó. Te pongo en la lista de personajes de Masterchef que no voy a olvidar nunca", explicó movilizado Martitegui.

"A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros", le dijo Catherine Fulop a los tres jurados tras escuchar sus elogios.

Y siguió entre lágrimas: “Me divertí un montón, aprendí, y me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes. Después agradecí que me exigían".

"Lloro, pero de emoción de haber venido a un maravilloso programa en el que ustedes hacen un esfuerzo increíble junto a esta belleza de gente, que desde casa no se ve”, finalizó Fulop.