¿Marixa Balli se sumará al Bailando 2023?

"Soy muy exigente en lo profesional, y lamentablemente tengo que decir que no", dijo para sorpresa de todo el panel. "Me rompiste el corazón", le dijo Andrea Taboada y luego Marixa continuó con sus argumentos para no formar parte del certamen.

"Me hubiese encantado, Marcelo sabe que lo adoro, pero no me dan los tiempos lamentablemente. Puedo estar en un programa en vivo pero no en algo que tengo que dedicarle mucho tiempo, mucho ensayo, son muchas horas...", añadió.

"¿Qué hago con Xurama? (su marca de ropa). Tengo mucha gente a mi cargo, soy responsable, soy la mamá pollito y no. El Bailando es un programa que me encanta, la producción y todo es maravilloso. Te tratan divino, es todo hermoso y fantástico poder vivirlo, pero no me dan los tiempos", cerró Marixa, aunque no descargó formar parte del certamen ocupando otro puesto, como por ejemplo "ser un quinto jurado".