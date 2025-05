Al hablar puntualmente del hecho que motivó su denuncia, que habría ocurrido en 2018, en uno de los departamentos del Hotel Faena de Puerto Madero, la mediática detalló: "Abusó de mí y me cag... a palos. Me violó".

La ex pareja de Caniggia recordó que ella vivió situaciones similares cuando vivía en Marbella: "No fue una sola vez. Fueron muchas veces. Por algo estuve varias veces en el hospital público de Marbella. Me cag... a palos y tenía que ir al hospital".

Al finalizar, Nannis remarcó que no fue fácil denunciar. "La víctima no dice nada hasta que explota. Guardé silencio mucho tiempo por la familia, por tus hijos, por el qué dirán", cerró.