Mariana Brey se descompensó y debió ser trasladada a hospital

“Me diagnosticaron otolitos. El nombre es vértigo posicional. El déficit de vitamina D en el cuerpo provoca esto, además del estrés, y me dijeron que se puede volver a repetir”, detalló Brey.

Sobre lo que sucedió el día de la descompensación, ella había contado: “Me sentí muy mal a la mañana. Hice mi rutina, llevé a los chicos al colegio, pero sentía que perdía el equilibrio. Tenía una sensación de mareo fuerte y náuseas”.

“Volví y me tiré a dormir un ratito. Cuando llegué acá, no llegué ni a maquillarme. No podía hacer el aire”, indicó la periodista.